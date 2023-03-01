В России запретили передачу платёжной информации через Telegram и WhatsApp

Москва, , 09:55 — REGNUM На девять иностранных мессенджеров, включая Telegram, Viber и WhatsApp, распространяются новые нормы закона о защите информации, сообщает 1 марта пресс-служба Роскомнадзора.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве напомнили о вступлении в силу новых положений закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров. С их помощью запрещено пересылать платёжные документы, персональные данные российских граждан, сведения о переводах и вкладах в банках. Также нельзя подключать к ним системы, обеспечивающие перевод денег.