Москва, 9 мая, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции в ночь на 9 мая нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ и складам боеприпасов, сообщили в Минобороны.

Павел Львов/РИА Новости Запуск ракеты «Кинжал»

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов», — рассказал на брифинге официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве. Результатом удара стало пресечение выдвижения резервов ВСУ, а также доставки боеприпасов в районы боевых действий, добавил Конашенков.

Украинские СМИ и местные власти в ночь на 9 мая сообщали о серии взрывов в ряде городов, включая Киев, Харьков и его ближайшие пригороды, а также ряд населённых пунктов в Днепропетровской области.

1 мая в Минобороны сообщали о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели были поражены. В результате удара была нарушена работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, военной техники и вооружений для ВСУ, рассказал Конашенков.