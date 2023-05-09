Депутат Верховной рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве

Киев, , 11:34 — REGNUM Сильный взрыв прогремел утром 9 мая в Киеве. Об этом 9 мая сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень сильный взрыв в Киеве!» — написал Гончаренко.

Кроме того, очевидцы рассказали о звуках сильных взрывов в Оболонском и Голосеевском районах Киева. В центре города были видны столбы дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 мая в Киеве и на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Кроме того, в Харьковской области было зафиксировано как минимум шесть прилётов.