Москва, 9 мая, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, назвал киевский режим преступным.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Украинский народ стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев», — заявил глава государства.

Народ Украины стал «разменной монетой в реализации их жестоких и корыстных планов».

«Для нас, в России, память о защитниках Отечества священна», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.