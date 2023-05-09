Путин заявил на параде Победы, что против России вновь развязана война

Москва, , 10:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

Президент РФ Владимир Путин (в центре) во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — пообещал российский лидер.

Ранее в 10:00 мск 9 мая на Красной площади в Москве начался военный парад, которым командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Участие в параде примут порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и Курганец-2 и танк Т-14 «Армата».

Перед началом мероприятия пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днём. Он выразил признательность приехавшим в Москву лидерам иностранных государств за то, что они «сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с президентом России Владимиром Путиным и вместе с нами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву на парад Победы прибыли лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.