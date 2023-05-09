Москва, 9 мая, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принимает парад Победы на Красной площади в Москве рядом с ветеранами и лидерами стран СНГ.

Кадр из видео трансляции Парада 9 мая. Красная площадь. Москва Парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. 2023 г.

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Парад начался с внесения на площадь под звуки песни «Священная война» государственного флага РФ и Знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве на Красной площади начался военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в параде примут порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и Курганец-2 и танк Т-14 «Армата».

Президент РФ накануне в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

В Москву на парад Победы прибыли лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.