Сегодня, 9 мая, наступила 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник «со слезами на глазах» пришёлся на 440-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В 10:00 по московскому времени на Красной площади пройдёт парад с участием 10 тысяч человек, куда в том числе приглашены участники специальной военной операции (СВО) на Украине. Российский президент Владимир Путин выступит с речью.

На Украине тем временем, согласно указу президента Владимира Зеленского, вместо Дня Победы над нацизмом отмечают День Европы. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант уже назвала это решение «отражением европейской идентичности украинского народа». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что у Запада короткая память, напомнив, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма.

«Совершаются наглые попытки фальсификации фактов о Второй мировой войне. Игнорируется решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. А Советский Союз исключают из числа победителей. При этом незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», — сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова. По его словам, на всех мероприятиях Белого дома гость №1 — посол Украины от режима Зеленского. «Режима, который взращивает бандеровцев. Этот позор — глумление над историей и здравым смыслом», — подчеркнул российский дипломат.

Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

СВО продолжает выполнять свои цели и задачи. Утро началось со взрывов в Киеве, тогда как ВС РФ на донецком направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирают последние районы в Артёмовске (ДНР). Участники спецоперации, как и советские освободители в годы Великой Отечественной войны, подчёркивают: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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