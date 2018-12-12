9 Мая
 
9:01

МИД РФ: 8 мая с.г. в Париже в преддверии Дня Победы состоялась традиционная акция «Бессмертный полк».

9:00

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подлым решение Зеленского об отмене празднования Дня Победы 9 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что, «сдав украинцев как расходный материал НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорили и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю».

Спикер Госдумы напомнил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России. «Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа — более 27 миллионов погибших. День Победы всех нас объединяет — русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма», — подчеркнул он.

8:59

Военнослужащий с позывным «Коржик», который сейчас выполняет боевые задачи на Херсонском направлении, передает свои поздравления с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны. «Хочу поздравить нашу Родину с 9 Мая. Также хочу поздравить ветеранов с этим великим праздником», - говорит боец. Кроме того, пользуясь возможностью, военнослужащий передает большой привет своим близким и друзьям: «Хочу передать привет своим родственникам, родным, всем, кто меня знает. Всем привет! Скоро вернемся с победой! Не сомневайтесь!».

Минобороны РФ.

8:56

Премьер Румынии планирует перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая. По мнению Николае Чукэ, 9 мая якобы превратилось в «пропагандистский повод» для поддержки российской спецоперации на Украине, а историческая правда была искажена, поскольку игнорировалась роль других стран в победе над фашизмом.

8:55

ВСУ в 05:30 обстреляли населенный пункт Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона.

«Силами военнослужащих пограничного управления и главы администрации муниципального округа с огнем  удалось справиться до прибытия пожарных. Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка. На месте работают оперативные службы», — уточнил он.

8:54

Детский сад в брянском селе Курковичи загорелся в результате обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области, в результате повреждено здание детского сада. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил 9 мая в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал Богомаз.

8:54

Контрнаступление – это не одна битва, которая все решит, а серия событий, — заявил представитель Зеленского - Подоляк:

«С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, - это ряд мер. Это не вопрос одной недели или месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое – менее удачной».

Он добавил, что главная задача контрнаступательных действий - «обнулить морально-волевой дух россиян».

8:52

ВСУ держатся за последние районы на окраине Артёмовска. Противник сдает позиции, рассказал один из бойцов военкору Мураду Газдиеву. Киевские войска оставляют за собой ловушки и мины. Для этого у них есть отдельная команда 73-го морского центра спецопераций.

Также росийские бойцы рассказали, что в рядах ВСУ все плачевно с боевым духом. Так, мобилизованных приходится регулярно менять из-за контузий. Иначе они становятся неадекватными.

«Двое военнослужащих ВСУ переодевались там наполовину в женскую одежду, брали разноцветные чемоданы. Брали питомцев…», — рассказал один из бойцов.

8:50

Медведев поздравил жителей России с Днём Победы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил с Днём Победы, опубликовав в Telegram-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом.

8:50

Врио главы ДНР Денис Пушилин: «С Днём Великой Победы, дорогие земляки!»

8:47

Кто прибыл на парад Победы:

  • президент Киргизии Садыр Жапаров;

  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;

  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

  • президент Белоруссии Александр Лукашенко;

  • президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

8:46

Посольство Туркмении в России: «Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву для участия в параде Победы».

8:44

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех с Днём Великой Победы.

«Этот священный праздник объединяет наш многонациональный народ. В Победе наши корни, истории подвигов наших славных предков. Это неотъемлемая часть нашей идентичности, источник силы и духовная основа Победы над современным нацизмом», — заявил Аксенов.

8:44

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян с Днём Победы и почтили память всех, кто отдал ради победы в Великой Отечественной войне своё здоровье и самое ценное — жизнь.

8:43

Знамя Победы уже на Красной площади — цитата канала «Вы слушали Маяк».

8:42

Урсула фон дер Ляйен прилетела в Киев праздновать День Европы.

8:41

В Белгороде отменили праздничные мероприятия на День Победы

В Белгороде не будут проводиться 9 мая праздничные мероприятия ко Дню Победы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Валентин Демидов. Глава города написал, что принял решение о переносе праздничных мероприятий в целях безопасности.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — добавил Демидов и заверил, что «обязательно проведем всё, что запланировали ко Дню Победы, когда позволит обстановка».

8:39

В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией

Замглавы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях двух стран не наблюдается положительных изменений. Скорее наоборот, прослеживается тенденция к их дальнейшему ухудшению. Об этом он сказал РИА Новости. Овечко перечислил внушительный список антироссийских санкций с японской стороны.

8:36

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр после поражения ВСУ

Контрнаступление Украины, если оно и произойдёт, закончится разгромом ВСУ. После чего лидер киевского режима Владимир Зеленский сбежит на свою виллу на Кипре, бросив страну на произвол судьбы. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

8:34

ВС России пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли действия ДРГ ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал источник, владеющий информацией по ситуации на месте.

8:33

Вучич заявил о требовании Запада ввести антироссийские санкции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что практический каждый представитель стран Запада при встрече по любому вопросу требует ввести санкции в отношении России.

Вучич акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции. Хотя давление и ультиматумы разного рода не редкость.

8:32

Путин поздравил президента Туркмении и ветеранов с 9 Мая

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и ветеранов, проживающих в республике, с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила 9 мая русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Путин выразил уверенность, что «добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закалённые в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном».

8:32

Пощёчина предкам: Мельник возмутился поступком посла Макеева в Берлине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись 8 мая возложить цветы к советским мемориалам в Берлине. Об этом в интервью СМИ сказал замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

8:31

СМИ: власти США могут объявить о новой помощи Украине

США 9 мая могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что долговременная военная помощь будет нацелена на укрепление ПВО.

8:29

Госдеп США прокомментировал слова Буданова про убийства русских

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, сказал, что Вашингтон не одобряет нанесение ударов по России или Украине.

8:29

Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявили в Госдуме

Западные страны пытаются стереть историческую память о Дне Победы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

8:28

Военкоры сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ

Предполагаемое 9 мая контрнаступление киевской армии могут отложить на более поздний срок. О его возможном переносе пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что «поступают сведения, что 9 мая ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения этой информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные».

8:27

Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости.

"Хотел бы еще поздравить всех жителей русского города Николаева и всю нашу необъятную Родину - от Владивостока до Ужгорода - с Днём Победы. Наши предки дождались её тогда, и мы приблизим и дождемся ее сейчас. С праздником, дорогие друзья!" - сказал подпольщик.

8:27

Президент Словакии напомнила, кто освободил страну от фашизма

Территория Словакии и Восточной Европы в годы Второй мировой войны была освобождена от фашизма советской Красной армией. Об этом в соцсетях напомнила президент страны Зузана Чапутова. Она уточнила, что помощь красноармейцам оказывали отечественное сопротивление, 1-й Чехословацкий армейский корпус и румынская армия.

8:25

После мощных взрывов в центре Киева поднялись столбы дыма — очевидцы

Очевидцы подтвердили сразу несколько взрывов, прозвучавших в Киеве ранним утром 9 мая, сообщил ТАСС.

8:25

После ударов «Солнцепеков» бойцам ВСУ раздают психотропные препараты

Командование ВСУ для снижения ощущения паники у бойцов после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты. Об этом РИА Новости рассказал подпольщик из Николаева.

Мобилизованный товарищ подпольщика рассказал, что на передовую киевские командиры бросают необученных солдат, у которых после мощных ударов российских «Солнцепёков» начинается паника.

8:23

BZ: в Берлине у памятника советскому танку Т-34 произошла массовая драка

В Берлине в парке Тиргартен возле памятника советскому танку Т-34 произошла массовая драка, которая началась со спора двух прохожих по поводу конфликта на Украине, сообщила газета BZ. Известно, что полицейский сделал замечание детям, которые забрались на танк. В это время к памятнику подошёл мужчина, державший за спиной флаг Украины. Начался спор, который перерос в массовую драку.

8:22

«РВ»: для остановки наступления ВСУ Россия бросила в бой «Искандеры»

Для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — уничтожение систем ПВО и ПРО врага, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

8:21

Депутат Рады Гончаренко рассказал о сильном взрыве в Киеве утром 9 мая

В Киеве утром 9 мая прогремел очень сильный взрыв. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

8:17

Песков заявил, что многие страны СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днём

Многие страны СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днём, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

8:17

Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона, а также на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений ВС РФ. Собеседник агентства добавил, что у ВСУ нет шансов вновь закрепиться на островах.

8:17

Ветеранам Второй мировой войны было бы стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, власти которых активно поддерживают киевский режим, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Моим дедам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны», — написал Хинкл в Twitter (заблокирован в РФ).

8:16

На Красной площади завершаются последние приготовления к параду Победы. В этом году первыми среди пеших колонн вновь пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Прохождение механизированной колонны по Красной площади традиционно откроет танк Т-34. Среди новинок парада ожидаются бронеавтомобили «Спартак» и 3-СТС «Ахмат».

8:14

В Хабаровске состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — Минобороны РФ.

8:13

Во Владивостоке состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — Минобороны РФ.

8:12

На Сахалине состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — Минобороны РФ.

8:09

В ночь на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

8:08

Военнослужащие специального поезда Западного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Льва Калинина с Днем Победы.

Бойцы округа продемонстрировали фронтовику современный бронепоезд «Волга». «… Ни разу я не катался на поездах таких. Неплохо. А здоровье позволило бы, я лучше бы пошел защищать Родину! 99 лет. Карабкаюсь уже тяжеловато», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Лев Калинин.

Военнослужащие рассказали ему о задачах, которые перед ними стоят, и особенностях вооружения поезда. Ветеран остался доволен! После окончания рейса Лев Александрович пожелал бойцам удачи и поблагодарил их за тёплый прием и поздравления.

8:01

Главное о специальной военной операции на Украине за 8 мая.

На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Минобороны РФ.