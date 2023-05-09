РИА Новости: ВС России пресекли высадку украинской ДРГ на семи катерах на левый берег Днепра

Москва, , 05:51 — REGNUM Группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли действия ДРГ ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал источник, владеющий информацией по ситуации на месте.

Катер ВМС Украины

Уточняется, что диверсанты предприняли попытку высадки севернее города Алешки, но встретили отпор от российских ВС.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа.