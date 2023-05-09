Москва, 9 мая, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Расчёт беспилотника обнаружил замаскированную бронетехнику ВСУ. Получив координаты, расчёты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции противника, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве и на всей территории Украины 9 мая прозвучала воздушная тревога. Ранним утром взрывы прогремели в Киеве.