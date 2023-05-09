Ракетные комплексы «Корнет» ЗВО ликвидировали позиции и технику ВСУ
Минобороны: ракетные комплексы «Корнет» Западного военного округа ликвидировали бронетехнику ВСУ
Москва, 9 мая, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Расчёт беспилотника обнаружил замаскированную бронетехнику ВСУ. Получив координаты, расчёты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции противника, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве и на всей территории Украины 9 мая прозвучала воздушная тревога. Ранним утром взрывы прогремели в Киеве.