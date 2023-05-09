Президент Словакии Чапутова напомнила, что страну от фашизма освободила Красная армия

Братислава, , 00:52 — REGNUM Территория Словакии и Восточной Европы в годы Второй мировой войны была освобождена от фашизма советской Красной армией. Об этом в соцсетях напомнила президент страны Зузана Чапутова.

Зузана Чапутова (сс) Slavomír Frešo

Она уточнила, что помощь красноармейцам оказывали отечественное сопротивление, 1-й Чехословацкий армейский корпус и румынская армия.

Чапутова подчеркнула, что для борьбы с гитлеровским фашизмом объединились крупные державы — Великобритания, США, Франция и Китай, а к концу войны в коалицию входили более 50 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Берлине в парке Тиргартен возле памятника советскому танку Т-34 произошла массовая драка, которая началась со спора двух прохожих по поводу конфликта на Украине.