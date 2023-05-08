Берлин, 9 мая, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В Берлине в парке Тиргартен возле памятника советскому танку Т-34 произошла массовая драка, которая началась со спора двух прохожих по поводу конфликта на Украине, сообщила газета BZ.

Бундестаг. Берлин

Известно, что полицейский сделал замечание детям, которые забрались на танк. В это время к памятнику подошёл мужчина, державший за спиной флаг Украины. Начался спор, который перерос в массовую драку. В ходе потасовки пострадал полицейский, а проукраинский активист доставлен в больницу с травмой головы.

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