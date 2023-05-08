Мелитополь, 8 мая, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в Запорожской области готовы не только сдержать натиск ВСУ во время их возможной атаки, но и перейти в наступление, заявил 8 мая в эфире телеканала «Крым 24» врио главы региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

«58-я и 35-я армии готовы сдержать натиск противника и, более того, перейти в контрнаступление. Сил и средств у нас достаточно», — заявил врио губернатора.

Ситуация значительно лучше, чем была осенью 2022 года, когда в части подразделений наблюдалась значительная нехватка солдат и офицеров, таких проблем больше не существует, отметил Балицкий.

Ранее в том же интервью врио губернатора также заявил, что из прифронтовых районов вглубь региона перевезены около 3000 человек. Необходимости покидать территорию области для них нет, подчеркнул он.

Также 8 мая Балицкий рассказал, что из-за продолжающихся провокаций со стороны ВСУ власти области приняли решение о приостановке работы атомных реакторов Запорожской АЭС. Действия Киева не только провокационны, но и непредсказуемы, отметил он.