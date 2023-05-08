Балицкий заявил, что необходимости вывозить жителей Запорожской области в регионы России нет

Мелитополь, , 18:53 — REGNUM Около трёх тысяч жителей Запорожской области переселены из прифронтовых городов, которые подвергаются постоянному обстрелу со стороны ВСУ, вглубь региона. Об этом 8 мая заявил врио губернатора области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым-24».

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Переместили уже около трёх тысяч человек», — сказал он.

По словам Балицкого, среди переселённых тысяча человек — несовершеннолетние, ещё 300 человек — пациенты психоневрологических диспансеров, детских домов и тех, кто напрямую зависит от государства.

Врио губернатора подчеркнул, что люди получили все необходимые условия. Он также уточнил, что в вывозе жителей Запорожской области в другие регионы России нет необходимости.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. В ведомстве отметили, что около населённых пунктов Водяное ДНР и Кирово Запорожской области российские военнослужащие ликвидировали два склада боеприпасов 128-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ.