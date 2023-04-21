Берлин, 21 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина должна стать членом военного альянса. Об этом 21 апреля сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны», — сказал Столтенберг.

Политик добавил, что члены альянса обсуждают поставки Украине различных типов самолётов.

«Страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолётов МиГ-29, идёт дискуссия о предоставлении других типов самолётов», — уточнил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Поездка генсека на Украину заранее не анонсировалась. Столтенберг впервые приехал в Киев с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса. Генсек добавил, что альянс оказал Украине помощь на сумму, превышающую 150 млрд евро. Киеву переданы и ещё будут поставлены танки, самолёты, другое летальное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в альянс. При этом представитель Кремля отметил, что присоединение Киева к НАТО будет представлять серьёзную опасность для России. Позже Песков заявил, что вхождение Украины в блок резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация не позволит этого сделать, уточнил представитель Кремля.