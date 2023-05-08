Москва, 8 мая, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Россия и Киргизия продолжат углублять взаимодействие в сфере информационной безопасности. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве

«Стороны продолжат углублять взаимодействие в сфере информационной безопасности на основе соглашения между правительствами России и Киргизии от 25 февраля 2021 г. и совместного заявления президента РФ и президента Киргизской Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 9 декабря 2022 г.», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также в совместном заявлении лидеров двух стран сказано, что будучи союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва и Бишкек продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым отметил, что отношения между странами находятся на подъёме. По словам Путина, Россия — крупнейший инвестор в Киргизии. Он также выразил уверенность, что «эта тенденция будет набирать силу, набирать обороты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Киргизии 7 мая отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого и состоялись переговоры с президентом России.