Кремль: Россия и Киргизия в рамках ОДКБ продолжат политику по обеспечению безопасности

Москва, , 17:35 — REGNUM Будучи союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва и Бишкек продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия и Киргизия в качестве союзников по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности», — говорится в совместном заявлении глав государств.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым отметил, что отношения между странами находятся на подъёме. По словам Путина, Россия — крупнейший инвестор в Киргизии. Он также выразил уверенность, что «эта тенденция будет набирать силу, набирать обороты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Киргизии 7 мая отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России.

Официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем президент России пригласил на парад в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Киргизии Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.