Москва, 8 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Жители Киргизии никогда не забудут совершенных в годы Великой Отечественной войны подвигов своих предков. Об этом заявил 8 мая во время начала встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Киргизии Садыр Жапаров.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Мы никогда не забудем героизма наших отцов и дедов, прошедших суровые испытания во благо будущих поколений», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, в рамках официального визита лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Также Садыр Жапаров в качестве гостя посетит парад Победы в Москве 9 мая.

Президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне. Поздравительные послания по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были направлены лидерам Азербайджана, Южной Осетии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Абхазии, а также народам Молдавии и Грузии.