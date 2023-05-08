Душанбе, 8 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению президента России Владимира Путина с рабочим визитом отбыл в Москву. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

По её информации, в Москве в ходе визита Рахмон примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА REGNUM, президент России в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне. Российский лидер передал слова искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Он пожелал им благополучия, бодрости духа, доброго здоровья и долгих лет жизни.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Он отправится 8 мая с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России.

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Москву с официальным визитом, в качестве гостя он посетит парад Победы в Москве 9 мая.