Белгород, 8 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. ВСУ подвергли массированному обстрелу город Шебекино, пострадали четыре человека. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 8 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

По его словам, Шебекино обстреляли дважды. В первый раз пострадавших и повреждений не было, при втором обстреле один из украинских снарядов разорвался возле трёх многоквартирных домов. В домах выбиты стёкла и повреждены балконы.

«Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, ещё двоих доставляют в районную ЦРБ», — написал Гладков.

В Шебекино из-за угрозы обстрелов с 7 по 9 мая приостановлена работа пунктов общепита, сферы услуг и досуга.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные регулярно обстреливают Шебекино и другие населённые пункты приграничных районов Белгородской области. Накануне было обстреляно село Муром в Шебекинском районе, серьёзные ранения ног получила женщина.