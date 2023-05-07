Гладков: женщина получила ранения при обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области

Шебекинский район, Белгородская область, , 14:43 — REGNUM При обстреле ВСУ села Мурома в Шебекинском районе Белгородской области 7 мая пострадала местная жительница. У неё серьёзные ранения ног. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — написал глава региона.

На место выехали скорая помощь и оперативные службы.

Гладков подчеркнул, что украинские войска целенаправленно обстреливали центр села.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Шебекино из-за украинских обстрелов приостановили работу общепита и сферы досуга. Они не будут работать с 7 по 9 мая. Глава городской администрации Владимир Жданов попросил горожан отнестись с пониманием к этому решению. В произошедшем перед этим обстреле также пострадал один местный житель, его состояние оценили как тяжёлое.