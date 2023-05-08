Мелитополь, 8 мая, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить празднование Дня Победы 9 мая.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Всё логично — нацисты не могут праздновать день своего поражения. Шайка наркоманов и нацистов отождествляет себя прежде всего с нацистской Германией времён Гитлера», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогов отметил, что украинские власти не способны создавать новые образы и смыслы, поэтому «копируют всё связанное с Третьим рейхом». «Зеленского и ему подобных ждёт конец Бандеры, Шухевича или Гитлера», — выразил уверенность общественник.

Он напомнил, что украинский лидер всё время ходит с пистолетом, чтобы не попасть в русский плен.

«Новость об этом разлетелась именно в день гибели Гитлера, который застрелился из-за страха попасть в наш плен», — написал Рогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чешский президент Пётр Павел на встрече с украинским коллегой, которая состоялась в Киеве в конце апреля, подарил Зеленскому пистолет CZ 75.

Кроме того, из-за боязни ответа России на организованную Киевом атаку дронов на Кремль Зеленский продлил свой визит в Финляндию.

В ночь со 2 на 3 мая Киев предпринял попытку нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Оба дрона вывели из строя российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава государства при этом не пострадал, его на тот момент не было в Кремле.