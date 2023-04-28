Президент Словакии Чапутова и лидер Чехии Павел прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Братислава, , 11:40 — REGNUM Президент Словакии Зузана Чапутова и глава Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев. Об этом 28 апреля сообщил словацкий портал sme. sk.

Петр Павел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев», — говорится в сообщении.

Ожидается, что главы двух государств встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского правительства. Уточняется, что визит планировался давно, однако по соображениям безопасности сроки поездки заранее не анонсировали.

По словам президента Словакии, совместное посещение Украины подтверждает новый этап отношений между Братиславой и Прагой.

«Это наша первая совместная заграничная поездка, и я рада, что мы посещаем именно Украину», — написала Чапутова в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Словакии заявила, что поддержка киевского режима в Словакии ослабевает. По её словам, источники военной помощи Украине не бесконечны. Между тем президент подчеркнула, что большинство словаков считает, что прибытие беженцев негативно отразилось на их собственной жизни.