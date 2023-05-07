Депутат Госдумы Журавлёв призвал готовить систему ПВО к борьбе с истребителями F-16

Москва, , 20:58 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нужно заранее готовить к борьбе с истребителями F-16, так как США их рано или поздно передадут Киеву. Об этом 7 мая заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Истребитель F-16 Af.mil

«Нет сомнений, что Украина рано или поздно получит F-16, а если не успеют натренировать украинских лётчиков, то могут посадить за штурвалы и американских же пилотов», — написал Журавлёв.

Он заявил, что российские ПВО ещё не сталкивались с F-16. Депутат также отметил, что отечественные системы оказались эффективны против самолётов советского производства, но пропускают беспилотники. Журавлёв призвал спешно модернизировать средства воздушной обороны и перестроить ПВО.

«Начинать это делать нужно было еще вчера», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой поставить F-16. 4 мая Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти многофункциональные истребители смогли бы «сдерживать российские военные корабли и самолёты вдали от Черноморского зернового коридора».

При этом бывший пилот F-16 Джон Венейбл сказал, что эти самолёты лучше не применять на Украине, так как истребители четвёртого поколения без средств малозаметности не могут противостоять передовым системам ПВО, включая российские комплексы С-400.