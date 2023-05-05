Бывший пилот ВВС США Венейбл: российские средства ПВО уничтожат истребители F-16 в небе над Украиной

Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Американские истребители F-16 скорее всего не смогут противостоять российским комплексам противовоздушной обороны (ПВО) и их лучше не применять на Украине, считает ветеран Военно-воздушных сил США, бывший пилот указанных боевых машин Джон Венейбл. Об этом пишет издание Business Insider.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что у F-16 и другие истребителей четвертого поколения, которые не оснащены средствами малозаметности, не способны сопротивляться передовым системам ПВО, включая и российским комплексам С-400. Венейбл пояснил, что противовоздушная оборона России может легко «перехитрить» их системы наведения таких самолётов.

Экс-пилот выразил мнение, что передача F-16 Украине никак не повлияет на ход украинского конфликта, в том числе на исход возможного контраступления ВСУ, о котором являет Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины начать контрнаступление без поставок американских истребителей F-16. 2 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что решение стран Запада о предоставлении Киеву истребителей F-16 будет зависеть от исхода контрнаступления ВСУ.