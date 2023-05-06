Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли центр Шебекино из ствольной артиллерии

Шебекино, Белгородская область, , 13:30 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли самый центр Шебекино из ствольной артиллерии, сообщил 6 мая в Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В результате обстрела пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжёлое.

«Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, а также прилёты на территорию одного из промышленных предприятий. Повреждения получили пять машин. Оперативные службы продолжают поквартирный обход территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы выехали на место. Гладков добавил, что дополнительная информация о разрушениях и возможных других пострадавших, а также о самом обстреле будет предоставлена позже.

Вооружённые силы Украины ударили по школе в Шебекино в Белгородской области. По данным источника, прилетело в крышу, но никто не пострадал. Ученики в это время находились на дистанционном обучении.