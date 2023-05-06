Шебекино, Белгородская область, , 20:35 — REGNUM Оперативный штаб Шебекино Белгородской области принял решение с 7 по 9 мая приостановить работу пунктов общепита, сферы услуг и досуга. Об этом в Telegram-канале сообщил 6 мая глава городской администрации Владимир Жданов.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такое решение принято оперативным штабом Шебекинского городского округа в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности», — написал он.

Жданов попросил жителей города отнестись с пониманием к этому решению.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 6 мая нанесли артиллерийский удар по Шебекино. Снаряды попали в школу, два торговых центра и здание промышленного предприятия. Есть пострадавший, осколками посекло автомобили, в ряде домов разбились окна.

Школьные занятия в Шебекино проходят дистанционно. В городе отменили выпускной. Губернатор поручил организовать праздник для выпускников дистанционно или же провести его на безопасном расстоянии.