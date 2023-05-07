Женщина получила ранения при обстреле села Муром в Белгородской области
Гладков: женщина получила ранения при обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области
Шебекинский район, Белгородская область, 7 мая, 2023, 14:43 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ села Мурома в Шебекинском районе Белгородской области 7 мая пострадала местная жительница. У неё серьёзные ранения ног. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — написал глава региона.
На место выехали скорая помощь и оперативные службы.
Гладков подчеркнул, что украинские войска целенаправленно обстреливали центр села.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Шебекино из-за украинских обстрелов приостановили работу общепита и сферы досуга. Они не будут работать с 7 по 9 мая. Глава городской администрации Владимир Жданов попросил горожан отнестись с пониманием к этому решению. В произошедшем перед этим обстреле также пострадал один местный житель, его состояние оценили как тяжёлое.