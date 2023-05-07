SHOT: неизвестный беспилотник заметили над аэропортом Внуково

Москва, , 14:08 — REGNUM Неизвестный беспилотник заметили над аэропортом Внуково, сообщил 7 мая Telegram-канал SHOT.

Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото © РИА Новости

По информации источника, сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта заметили беспилотник около полуночи. Вылеты временно ограничили.

«Когда территорию обследовали, подозрительных объектов не обнаружили, полёты возобновили», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково по состоянию на 14:00 мск, ряд рейсов как прилётов, так и вылетов задерживаются. В частности, задерживаются рейсы в Анталью и Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над аэропортом Домодедово 7 мая во время посадки самолёта компании «Белавиа» заметили неизвестный беспилотник. Воздушное судно приземлилось штатно, дрон продолжает летать над аэропортом.