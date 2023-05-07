Домодедово, Московская область, , 12:50 — REGNUM В небе над аэропортом Домодедово 7 мая во время посадки самолёта компании «Белавиа» заметили неизвестный беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Воздушное судно приземлилось штатно, дрон продолжает летать над аэропортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля над Домодедово также замечали неизвестный беспилотник. Его увидели пилоты самолёта во время посадки. Официально эту информацию не подтвердили. 5 мая сообщалось о неизвестном дроне над Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая ввёл запрет на полёты беспилотников над столицей. По словам градоначальника, это нужно, чтобы не допустить затруднения работы правоохранительных органов.