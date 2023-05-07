Москва, 7 мая, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Неизвестный беспилотник заметили над аэропортом Внуково, сообщил 7 мая Telegram-канал SHOT.

РИА Новости Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото

По информации источника, сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта заметили беспилотник около полуночи. Вылеты временно ограничили.

«Когда территорию обследовали, подозрительных объектов не обнаружили, полёты возобновили», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково по состоянию на 14:00 мск, ряд рейсов как прилётов, так и вылетов задерживаются. В частности, задерживаются рейсы в Анталью и Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над аэропортом Домодедово 7 мая во время посадки самолёта компании «Белавиа» заметили неизвестный беспилотник. Воздушное судно приземлилось штатно, дрон продолжает летать над аэропортом.