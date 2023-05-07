Свердловская область, 7 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание в районе двух складов с порохом около посёлка Первомайский в Свердловской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС в воскресенье, 7 мая.

Донат Сорокин/ТАСС Пожарный автомобиль в окрестностях поселка Первомайский

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня [на двух складах — ред.] в районе поселка Первомайский Режевского городского округа», — рассказали агентству в пресс-службе, отметив, что очаги пожара локализовали на общей площади 20 гектаров.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что при тушении складов с порохом пострадал сотрудник противопожарной службы. Огнеборца госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

Крупный пожар в Свердловской области произошёл в субботу, 6 мая. В Главном управлении МЧС России по региону сообщили, что крупный лесной пожар перекинулся на находящиеся в закрытом посёлке Первомайские склады с порохом.