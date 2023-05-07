Пожарные локализовали пожар на пороховых складах в Свердловской области
Пожарные локализовали пожар на пороховых складах у посёлка Первомайский в Свердловской области
Свердловская область, 7 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание в районе двух складов с порохом около посёлка Первомайский в Свердловской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС в воскресенье, 7 мая.
«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня [на двух складах — ред.] в районе поселка Первомайский Режевского городского округа», — рассказали агентству в пресс-службе, отметив, что очаги пожара локализовали на общей площади 20 гектаров.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что при тушении складов с порохом пострадал сотрудник противопожарной службы. Огнеборца госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».
Крупный пожар в Свердловской области произошёл в субботу, 6 мая. В Главном управлении МЧС России по региону сообщили, что крупный лесной пожар перекинулся на находящиеся в закрытом посёлке Первомайские склады с порохом.