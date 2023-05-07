МЧС: в Свердловской области сгорели два склада и ещё три удалось отстоять

Екатеринбург, , 00:59 — REGNUM Крупный пожар в Свердловской области уничтожил два склада на площади 960 квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 метров квадратных. Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям удалось не допустить распространение огня на ещё три склада. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Режевском городском округе Свердловской области крупный лесной пожар перекинулся на склады с порохом, которые находятся в закрытом поселке Первомайский. При этом Telegram-канал «112» распространил информацию о том, что в населённом пункте горят 2 из 20 пороховых хранилищ

Из опасной зоны стали эвакуировать местных жителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с природными пожарами в регионе критической. Он запросил федеральную помощь в борьбе с распространением огня.