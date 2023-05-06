Белгородский губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ

Шебекино, Белгородская область, , 11:33 — REGNUM Один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области. Архивное фото © Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

«В настоящий момент идёт обстрел города Шебекино… По предварительной информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте», — написал губернатор.

Гладков добавил, что дополнительная информация о разрушениях и возможных других пострадавших, а также о самом обстреле будет предоставлена позже.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщалось, что ВСУ утром 6 мая выпустили по городу Рубежное четыре ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.