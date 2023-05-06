Женева, Швейцария, 6 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе брифинга в субботу, 6 мая, заявил, что COVID-19 невозможно полностью искоренить, так как заболевание может передаваться к человеку от животных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создаёт», — сказал представитель ВОЗ.

С начала пандемии в 2020 году Майкл Райан работал во многих странах и возглавлял работу Всемирной организации здравоохранения по реагированию на масштабные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, такие как пандемия COVID-19 и эпидемия ТОРС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга объявил об отмене статуса пандемии и завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам Гебрейесуса, за весь период с начала пандемии от заболевания коронавирусом умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.