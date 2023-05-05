Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отменил статус пандемии коронавируса

Женева, Швейцария, , 16:25 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга 5 мая объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус болезни в области общественного здравоохранения… Я последовал этому совета и объявил о прекращении пандемии», — сказал генеральный директор организации.

Также Гебреисус добавил, что за весь период с начала пандемии от заболевания коронавирусом умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.

Чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса Всемирная организация здоровья объявила 30 января 2020 года, спустя полтора месяца, 11 марта, была объявлена пандемия.

18 апреля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила о выявлении в России случаев заражения новым подвариантом коронавируса «Арктур», который ранее был выявлен в Индии.