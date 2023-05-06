Москва, 6 мая, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после подрыва автомобиля писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, 6 мая около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области было подорвано взрывного устройства в автомобиле Audi Q7 писателя, в результате чего водитель машины погиб, а Прилепин получил ранение и был доставлен в больницу.

Также указывается, что в данный момент следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники осматривают место взрыва, кроме того, будут проведены судебные экспертизы, включая биологическую, генетическую, физико-химическую и взрывотехническую.

«Следователи СК России во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля, в котором находился Прилепин. Других подробностей пока не приводится.

6 мая в деревне Пионерское в Нижегородской области произошло покушение на писателя. На опубликованных снимках с места происшествия видно, что автомобиль перевернулся на крышу, его передняя часть оторвана.