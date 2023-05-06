Москва, , 13:57 — REGNUM Угрозы в адрес Захара Прилепина, писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду», который сегодня, 6 мая, пострадал при взрыве автомобиля в Нижегородской области, звучали неоднократно, рассказала 6 мая его жена Telegram-каналу «112».

«Мы живём много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было», — сообщила жена Прилепина.

По её словам, угрозы были всегда — ни для кого это не секрет. Она добавила, что мужу сейчас оказывают всю необходимую помощь.

6 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва в Нижегородской области автомобиля Audi Q7, в котором ехал Прилепин.

Машина взорвалась в деревне Пионерское: в земле на месте взрыва образовалась воронка. Мощность бомбы, заложенной в машине, составила 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Прилепин получил ранение ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Погиб водитель-охранник. В автомобиле также ехала дочь Прилепина, она вышла из машины перед взрывом.

Ответственность за покушение Прилепина взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за случившееся на США и Британию, выкормившим «террористическую ячейку — киевский режим».