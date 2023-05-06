Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. При взрыве в автомобиле с писателем, сопредседателем «Справедливой России — За правду» Захаром Прилепиным погиб один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД МЕДИА.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Сегодня в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля в одной из деревень Борского района Нижегородской области», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Прилепин получил ранения, других пострадавших нет. В пресс-службе писателя сообщили, что его госпитализировали с ранением обеих ног.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в машине с Прилепиным произошёл 6 мая под Нижним Новгородом. В проукраинской группировке «Атеш» заявили, что берут на себя ответственность за покушение и искали возможность убить писателя с начала года.

Прилепин ехал вместе с дочерью. Она вышла из автомобиля незадолго до взрыва. По предварительным данным, под капот машины положили Читайте также: взрывное устройство мощностью около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.