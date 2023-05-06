Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя проукраинская группировка «Атеш»

Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Об этом организация сообщила в социальной сети.

Захар Прилепин © Максим Блинов/РИА Новости

В Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы. По некоторым данным, водитель автомобиля погиб. Прилепин направлялся к своей семье. Писатель жив. Всего пострадали два человека.

Дочь писателя вышла из машины за несколько минут до взрыва. По информации источника, она находилась в машине вместе с водителем и Прилепиным. Они ехали в деревню Пионерское.

Писатель получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в ближайшую больницу. За жизнь Прилепина сейчас борются врачи. Отмечается, что после взрыва он был в сознании.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Также официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на сообщения о подрыве автомобиля Прилепина. Захарова отметила, что за произошедшее несут прямую ответственность власти Соединённых Штатов и Великобритании. По её словам, власти США вместе с НАТО выкормили ещё одну международную террористическую ячейку, которой являются нынешние украинские власти.