Будапешт, 6 мая, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В министерстве энергетики Венгрии заявили о надёжности в поставках российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в рамках долгосрочного контракта с российской энергетической компанией «Газпром».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Турецкий поток. Компрессорная станция

Отмечается, что в условиях энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями и ошибочными санкциями, «приоритетной задачей является обеспечение безопасности и поставок». «Россия надежно поставляет газ по газопроводу «Турецкий поток», — рассказали в венгерском министерстве РИА Новости.

Пятнадцатилетнее соглашение на поставки 4,5 миллиарда кубических метров газа в год Венгрия и Газпром подписали ещё в сентябре 2021 года. Более 75% газа приходятся на проходящий через Сербию маршрут «Турецкого потока».

В начале апреля Венгрия продлила с Россией соглашение о дополнительных поставках газа. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия сможет получить отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен на энергоносители.