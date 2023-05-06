Рубежное, ЛНР, , 08:16 — REGNUM Вооружённые силы Украины в субботу, 6 мая, выпустили по Рубежному Луганской Народной Республики четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

HIMARS © Axel Heimken/Global Look Press

По данным представительства, обстрел с применением РСЗО HIMARS зафиксировали в 04:00 по местному времени. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Александровка, расположенного неподалёку от областного центра, погиб один человек. Глава Донецка уточнил, что обстрел произошёл в четверг, 4 мая.