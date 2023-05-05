При обстреле ВСУ Александровки под Донецком погиб мужчина

Посёлок городского типа Александровка, ДНР, , 17:37 — REGNUM Обстрел украинскими военными посёлка Александровка, расположенного под Донецком, привёл к гибели мирного жителя. Об этом 5 мая сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Донецка © Николай Тришин/ТАСС

Обстрел произошёл накануне, 4 мая. Противник использовал артиллерию.

«В результате артиллеристского удара со стороны украинских нацистов поздним вечером на улице Кирова погиб мужчина 1987 года рождения», — заявил мэр Донецка.

4 мая Кулемзин сообщили о гибели мужчины 1970 года рождения при обстреле Петровского района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая украинские боевики в очередной раз обстреляли Ясиноватую в ДНР. Погибли два человека.

В Запорожской области из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ местные власти приняли решение переселить жителей прифронтовых районов. Планируется вывезти порядка 70 тысяч человек из 18 населённых пунктов.