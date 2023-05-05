Москва, 5 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооружённых сил России в районы проведения спецоперации, к выполнению задач, сообщила 5 мая пресс-служба Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Инспекционный визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Южный военный округ

Генерал-полковник Алексей Кузьменков доложил Шойгу в ходе проведения последним инспекции готовности военной техники, которая будет использоваться в зоне СВО, что количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя образцы в соотношении три к двум.

«Ремонтными подразделениями Вооружённых сил РФ совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счёт организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум», — доложил Кузьменков.

Уточняется, что отремонтированная военная техника сразу направляется в подразделения российских войск, которые находятся в зоне спецоперации. Также указывается, что Шойгу поставил Кузьменкову задачу держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения вооружением и военной техникой российских военных в районах СВО.

Кроме того, Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта выведенных из районов боевых действий вооружения и военной техники. Кузьменков показал главе оборонного ведомства новые партии современных танков, боевых бронемашин, спецтехники и автотранспорта для снабжения российских войск в зоне СВО.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», — говорится в сообщении Минобороны.

В штабе объединённой группировки российских войск сил Минобороны Шойгу заслушал доклады заместителей министра оборонного ведомства, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

По данным Минобороны на 5 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 418 самолётов, 230 вертолётов, 3963 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8992 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4739 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9986 единиц специальной военной автомобильной техники.