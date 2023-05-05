Москва, , 16:54 — REGNUM Генерал-полковник Алексей Кузьменков доложил министру обороны России Сергею Шойгу в ходе проведения последним инспекции готовности военной техники, которая будет использоваться в зоне СВО, что количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя образцы в соотношении три к двум. Об этом 5 мая сообщает Минобороны.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генерал-полковник Кузьменков доложил Шойгу, что ремонтными подразделениями Вооружённых сил РФ совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счёт организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отремонтированная военная техника сразу направляется в подразделения российских войск, которые находятся в зоне спецоперации.

Также указывается, что Шойгу поручил генералу держать вопросы непрерывного и ритмичного снабжения войск в зоне СВО вооружением и военной техникой на особом контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, стало известно, что компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, который был разработан вместе со специалистами Минобороны. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.