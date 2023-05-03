Брюссель, 3 мая, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Решение о выделении из средств Европейского фонда мира суммы в размере миллиарда евро на совместные закупки боеприпасов для Украины одобрили послы 27 стран Европейского союза. Об этом 3 мая сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением €1 млрд на совместные закупки амуниции и ракет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евросоюзе представили план по наращиванию производства снарядов для украинских артиллеристов. На его реализацию потратят 500 млн евро из бюджета ЕС и 1 млрд из Фонда мира.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 мая заявила, что из-за попадания направляемого странами Запада оружия Киеву на чёрный рынок террористическая деятельность в мире может вырасти до невиданных масштабов. Она подчеркнула, что такая ситуация не сильно беспокоит западные страны.