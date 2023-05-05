Брюссель, 5 мая, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Тратить деньги на «помощь» Украине Европейский союз не хочет, но ему приходится это делать, заявил 5 мая на конференции во Флоренции (Италия) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора», — заявил Боррель.

Он пояснил, что без европейской финансовой поддержки Украина не выстоит. По его мнению, дипломатическим путём из сложившейся ситуации вооружённого конфликта Киеву не выйти — для такого урегулирования нет условий. Поэтому Евросоюз вынужден продолжать поставки оружия на Украину.

Боррель признался, что его работа больше напоминает работу министра обороны ЕС, он в последнее время перестал чувствовать себя главой дипслужбы.

3 мая Совет Евросоюза одобрил решение выделить из Европейского фонда мира миллиард евро на совместные закупки боеприпасов для Киева. По словам украинского президента, западные самолёты ВСУ получат тогда, когда пойдут в контрнаступление.