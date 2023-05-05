В Херсонской области российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25

Херсон, , 15:34 — REGNUM Два штурмовика Су-25 украинской армии сбили российские средства ПВО в Херсонской области за сутки, сообщил 5 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Су-25 ВВС Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолёта Су-25 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, российским средствам ПВО удалось перехватить семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Конашенков также сообщил, что за сутки российские военные уничтожили 14 беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Токаревка и Ольшана (Харьковская область), Троицкое (ЛНР), Ивановка (ДНР), Лесное и Малая Белозёрка (Запорожская область).

По данным Конашенкова, российские штурмовые отряды продолжают штурм на западе города Артёмовска (ДНР). В Харьковской области российские военные пресекли деятельность трёх ДРГ ВСУ.