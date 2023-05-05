Российские войска уничтожили до 160 военных ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Москва, , 15:15 — REGNUM Российские военные уничтожили за сутки на купянском и краснолиманском направлениях до 160 военнослужащих украинских войск. Об этом 5 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Работа расчетов минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО © Андрей Рубцов/ТАСС

Как рассказал военный, на купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразили вражеские войска у Двуречной, Ивановки и Крахмального в Харьковской области.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Конашенков уточнил, что авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла удары по подразделениям ВСУ у Невского (ЛНР), а также Торского и Серебрянки (ДНР).

«Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населённого пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ», — добавил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что в ходе СВО за последнее сутки ВС России нанесли серьёзные потери украинской армии на донецком направлении. По его словам, за сутки были ликвидированы до 300 военных ВСУ и иностранных наёмников.