Ясиноватая, ДНР, 5 мая, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до двух человек. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили агентству ТАСС в городской больнице.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Один мужчина ранен, две женщины погибли», — рассказал один из медиков агентству.

Вооружённые силы Украины активно обстреливают центр Ясиноватой с утра. Ранее в силовых ведомствах ДНР сообщили об одном раненом и одном погибшем при обстреле города.

Как передавало ИА REGNUM, в четверг, 4 мая, в результате артиллерийского обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погиб мирный житель. По слова мэра города Алексея Кулемзина, трагедия произошла в Петровском районе города на улице Академика Павлова.