Ясиноватая, ДНР, , 12:03 — REGNUM В результате обстрела города Ясиноватая ДНР со стороны украинских войск погиб один мирный житель. Об этом 5 мая сообщил представитель силовых ведомств региона.

Погибший Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один ранен, один погиб», — приводит его слова ТАСС.

ВСУ осуществляют интенсивный обстрел центра Ясиноватой с утра 5 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погиб мужчина 1970 года рождения. Ещё один мирный житель получил ранения при подрыве запрещённой противопехотной мины «Лепесток».